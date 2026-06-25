Spectacle

Spectacle : Vlam ! Novecento : Pianiste

Venez assister à un spectacle plein air au Jardin des Marceaux pour tout public.

Spectacle : Vlam ! Novecento : Pianiste
Le 04/07/2026 20:00

19 route de Combovin 26120 Chabeuil

Gratuit pour les visiteurs

Novecento, c’est l’histoire d’un pianiste né sur un bateau, devenu le plus grand pianiste du monde sans jamais poser pied à terre. Pour autant il connaît très bien le monde par les récits des voyageurs. Avec cette pièce on suit le parcours poétique de ce musicien dans une comédie tout public.