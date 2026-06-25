Novecento, c’est l’histoire d’un pianiste né sur un bateau, devenu le plus grand pianiste du monde sans jamais poser pied à terre. Pour autant il connaît très bien le monde par les récits des voyageurs. Avec cette pièce on suit le parcours poétique de ce musicien dans une comédie tout public.
Spectacle
Spectacle : Vlam ! Novecento : Pianiste
Venez assister à un spectacle plein air au Jardin des Marceaux pour tout public.
Le 04/07/2026 20:00 Informations complémentaires
19 route de Combovin 26120 Chabeuil
Gratuit pour les visiteurs