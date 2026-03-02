Retrouvez trois concerts/spectacles mêlant musique et théâtre avec trois auteurs (Evgueni Schwartz, Molière et Anton Tchekhov), trois oeuvres (L’ombre, Le bourgeois gentilhomme et La noce).
Trois soirées où le théâtre est à l’honneur, qu’il soit classique ou contemporain, et habilement accompagné en musique.
Spectacles par les élèves du conservatoire
Les élèves du conservatoire prennent place sur la scène du théâtre !
Place du théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 77 50
Retrouvez trois concerts/spectacles mêlant musique et théâtre avec trois auteurs (Evgueni Schwartz, Molière et Anton Tchekhov), trois oeuvres (L’ombre, Le bourgeois gentilhomme et La noce).