Théâtre

Stage enfants : Initiation clown

Cet été, laissez votre enfant découvrir son clown !

Stage enfants : Initiation clown
du 06/07/2026 13:30 au 10/07/2026 17:00

3 rue du mai 26200 Montélimar

Site internet
Payant

Pauline Astoux (le clown Pastek) accompagne les enfants de 8 à 12 ans dans une semaine d’improvisation, de jeux, de rires et de créativité à La Petite Scène.

Au programme :
– Improvisation clownesque
– Jeux d’expression et d’imagination
– Confiance en soi et en groupe
– Écoute, bienveillance et créativité
– Beaucoup de rires !

Accueil à 13h30, atelier de 14h à 17h

Goûter fourni / Nez de clown fourni / Vestiaire fourni
Groupe limité à 10 enfants

Restitution publique le vendredi soir pour partager cette belle aventure avec les familles !

Pauline Astoux est comédienne, formée au clown (Bataclown), clown d’intervention sociale et clown Gestalt. Elle accompagne les enfants à révéler leur propre clown, avec simplicité, écoute et bonne humeur.