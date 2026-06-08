Stage enfants : Initiation clown

Pauline Astoux (le clown Pastek) accompagne les enfants de 8 à 12 ans dans une semaine d’improvisation, de jeux, de rires et de créativité à La Petite Scène.
Au programme :
– Improvisation clownesque
– Jeux d’expression et d’imagination
– Confiance en soi et en groupe
– Écoute, bienveillance et créativité
– Beaucoup de rires !
Accueil à 13h30, atelier de 14h à 17h
Goûter fourni / Nez de clown fourni / Vestiaire fourni
Groupe limité à 10 enfants
Restitution publique le vendredi soir pour partager cette belle aventure avec les familles !
Pauline Astoux est comédienne, formée au clown (Bataclown), clown d’intervention sociale et clown Gestalt. Elle accompagne les enfants à révéler leur propre clown, avec simplicité, écoute et bonne humeur.