Stage enfants : Initiation clown

Cet été, laissez votre enfant découvrir son clown !

Pauline Astoux (le clown Pastek) accompagne les enfants de 8 à 12 ans dans une semaine d’improvisation, de jeux, de rires et de créativité à La Petite Scène.

Au programme :

– Improvisation clownesque

– Jeux d’expression et d’imagination

– Confiance en soi et en groupe

– Écoute, bienveillance et créativité

– Beaucoup de rires !

Accueil à 13h30, atelier de 14h à 17h

Goûter fourni / Nez de clown fourni / Vestiaire fourni

Groupe limité à 10 enfants

Restitution publique le vendredi soir pour partager cette belle aventure avec les familles !

Pauline Astoux est comédienne, formée au clown (Bataclown), clown d’intervention sociale et clown Gestalt. Elle accompagne les enfants à révéler leur propre clown, avec simplicité, écoute et bonne humeur.