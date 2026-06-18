Ce stage est axé sur le vécu
corporel du concept de yin
et de yang en yoga, ce qui
permet d’explorer et d’équilibrer
les polarités énergétiques yin
(principe féminin) et yang
(principe masculin) présents en
chacun de nous quelque soit
notre genre. Il s’agit d’un travail
postural de tonification
musculaire en alternance avec
des étirements passifs vécus en
lâcher-prise. Le yoga hormonal
sera également proposé le matin
pour stimuler le système
endocrinien et immunitaire en
combinant des techniques de
souffle avec des postures
spécifiques.
L’après-midi sera consacrée à la
détente des fascias. Cette
pratique utilise des supports
(balles de tennis et blocs) ainsi
que la gravité terrestre pour
détendre les tissus (muscles et
fascias) en profondeur et vivre
ainsi un état de détente
psychique, en laissant infuser le
ressenti pendant plusieurs
minutes passées sur chaque point
gâchette tout le long de la
colonne vertébrale.
Stage Yoga Intégral
Stage de Yoga Intégral avec Laurence Cordonnery
Chemin du Colombier 26570 Montbrun-les-Bains
Ce stage est axé sur le vécu