Théâtre – J’aime la chasse ? – Cie PuceandPunez

J’aime la chasse ? est un conte documentaire, visuel et musical où Katy, une » néo rurale bobo écolo » confronte son idéal de la nature à une certaine réalité.

Au travers des ronces, elle y croisera l’animal, le chasseur, le mythe, la mort. Elle en ressortira métamorphosée.

Nourri de quatre années au contact des différents protagonistes du monde de la chasse, ce spectacle superpose récits intimes, données sociologiques, historiques ou scientifiques. Ni pro, ni anti-chasse, tel un kaléidoscope, il plonge le spectateur dans différents aspects d’une même réalité. C’est un conte initiatique mêlant narration et arts de l’image, mis en musique par les cuivres de Jonathan Bauer et sublimé par une scénographie de papier découpé de Simone Découpe.

Dans cette nouvelle création, Kathleen Fortin interroge notre lien aux vivants et notre capacité à partager notre territoire.

Ce spectacle fait partie du projet » Les paysages du Diois sur un plateau « , co-financé par l’Union Européenne dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural.