Théâtre : Petits crimes conjugaux

Lorsque, à la suite d’un accident, Gilles perd la mémoire, il revient chez lui auprès de Lisa sa femme depuis quinze ans. Il lui faut tout réapprendre, redécouvrir sa vie.

Qui est- il ? Qui est Lisa ? Comment vivait leur couple ?

À travers les réponses de Lisa, Gille essaie de se retrouver. Mais Lisa lui dit-elle toute la vérité ?

Est-il bien tel que Lisa le décrit ? Est-elle bien sa femme ?

Sa femme Lisa lui raconte leur intimité, son charme fou, leur complicité. Mais chacun doute peu à peu de l’autre et le marivaudage prend peu à peu l’allure d’un affrontement sans merci.

« Voilà la vie conjugale, une association de tueurs qui s’en prennent aux autres avant de s’en prendre à eux, un long chemin vers la mort qui laisse des cadavres sur la route. Lorsque vous voyez une femme et un homme devant le maire, demandez-vous lequel des deux sera l’assassin. » (quatrième de couverture)

Il existe des milliers de pièces sur l’amour qui commence, autant sur l »amour qui finit. Mais très peu sur l’amour qui dure !