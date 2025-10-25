Spectacle, Théâtre

Théâtre : Syndrome Poly-Tic

Un homme et une femme se retrouvent prisonniers dans une cage, quelque part dans
l’univers. Au-delà de la difficulté de se comprendre et de s’aimer, ils vont devoir résoudre
une question cruciale : l’humanité mérite-t-elle d’être sauvée ?

Le 22/11/2025 21:00

Rue du Moulin Salle Festive 26400 Allex Tél. 06 71 72 96 90

Gratuit pour les visiteurs

Librement inspirée du livre de Bernard Werber, drôle et émouvante, cette comédie parfois
grinçante nous questionne et nous fait craindre d’être cruellement d’actualité
Proposée par la P’tite Compagnie. Organisée par la commune d’ALLEX. Participation libre. Info : 0671729690