Un homme et une femme se retrouvent prisonniers dans une cage, quelque part dans
l’univers. Au-delà de la difficulté de se comprendre et de s’aimer, ils vont devoir résoudre
une question cruciale : l’humanité mérite-t-elle d’être sauvée ?
Librement inspirée du livre de Bernard Werber, drôle et émouvante, cette comédie parfois
grinçante nous questionne et nous fait craindre d’être cruellement d’actualité
Proposée par la P’tite Compagnie. Organisée par la commune d’ALLEX. Participation libre. Info : 0671729690
Théâtre : Syndrome Poly-Tic
Un homme et une femme se retrouvent prisonniers dans une cage, quelque part dans
l’univers. Au-delà de la difficulté de se comprendre et de s’aimer, ils vont devoir résoudre
une question cruciale : l’humanité mérite-t-elle d’être sauvée ?
Rue du Moulin Salle Festive 26400 Allex Tél. 06 71 72 96 90
Un homme et une femme se retrouvent prisonniers dans une cage, quelque part dans