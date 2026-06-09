Cette initiative, encadrée par un animateur diplômé, promet d’être une expérience enrichissante pour tous les participants, qu’ils soient débutants ou archers confirmés. Les séances se dérouleront dans un cadre convivial et sécurisé, permettant à chacun de découvrir ou de perfectionner sa technique de tir.
Les participants pourront s’initier aux bases du tir à l’arc ou améliorer leur précision sous la supervision attentive de l’animateur. Les cours seront adaptés à tous les niveaux, offrant ainsi une opportunité unique de pratiquer ce sport dans un environnement agréable et naturel.
Cette animation estivale est une excellente occasion de passer un moment ludique et sportif en plein air, en tirant sur cibles fixes ou bien sur des animaux 3D en mousse sur notre parcours nature, entre amis ou en famille, tout en bénéficiant de l’expertise d’un encadrant. Que vous soyez passionné de tir à l’arc ou simplement curieux de découvrir cette discipline, cette animation est faite pour vous.
Tir à l’Arc à Ancône
Animation autour du tir à l’arc à Ancône
rue du lac 26200 Ancône Tél. 06 32 05 24 24
Cette initiative, encadrée par un animateur diplômé, promet d’être une expérience enrichissante pour tous les participants, qu’ils soient débutants ou archers confirmés. Les séances se dérouleront dans un cadre convivial et sécurisé, permettant à chacun de découvrir ou de perfectionner sa technique de tir.