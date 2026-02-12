 » VAS… LISE ! « 

[SPECTACLE DÉAMBULATOIRE] Cie Le Vieil’Art Sortie de chantier #5 Durée 45 min En famille dès 9 ans RDV 18h devant la Halle. Tout public. GRATUIT POUR TOUS ! Temps de rencontre public à l’issue de la représentation.

» Dans quelques jours, c’est mon anniversaire…

Et pour passer ce cap j’avais envie qu’on vive un moment spécial. Un moment en commun.

Vous offrir un petit bout de moi pour continuer à construire des petits bouts de Nous.

Au moins dans nos mémoires.

Alors si tu lis ces mots, je t’invite officiellement à mon anniversaire, toi qui me connais si ….bien. »

En remontant le chemin du personnage, de ses premiers pas vers l’école en passant par le bar du village et nos moments de liesses communes, son histoire fait écho à la leur, à la tienne, à la nôtre.

Autour de grands moments individuels, d’étapes clefs de nos vies se rejouent souvent des défis collectifs. Tout le propos du spectacle tient ici.

Spectacle en déambulation