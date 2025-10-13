Au programme :
– Un marché d’exposants avec artisans, créateurs et producteurs locaux – parfait pour vos cadeaux et décorations de fin d’année !
– Le village des enfants : ateliers créatifs, animations…
– Vin chaud, crêpes, chocolats, marrons grillés… tout pour se régaler dans une ambiance chaleureuse et festive.
– Animations, illuminations et spectacles tout au long du week-end pour petits et grands !
Village de Noël
Venez vivre un moment féérique en famille ou entre amis, au coeur d’un village de Noël rempli de lumière, de rires et de gourmandises !
36 rue des Jardins 26500 Bourg-lès-Valence
Au programme :