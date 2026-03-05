Rendez-vous à 9h30, vers le banc de la place de l’hôpital muni de votre réservation en version numérique ou papier.
Visite commentée du village de Saint Gervais s/Roubion suivie d’une dégustation
Venez découvrir le village de Saint-Gervais-sur-Roubion le temps d’une visite commentée d’une durée de 1h30 qui sera suivie d’une dégustation de vin chez notre partenaire viticole.
Le 02/07/2026 09:30 Informations complémentaires
place de l'Hopital 26160 Saint-Gervais-sur-Roubion Tél. 04 75 01 00 20
Payant