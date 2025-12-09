Présentation de la ferme, de son histoire, de son mode de fonctionnement, des diverses productions, des animaux présents et de leurs rôles respectifs.
Sensibilisation à l’intérêt de la biodiversité en milieu agricole, découverte des aménagements de la ferme (mare, plantations, haies, nichoirs) et de leur utilité.
Découverte de l’élevage d’ânes (alimentation, comportement, développement, conduite de l’élevage) et de la production de lait.
Présentation de l’activité de savonnerie : explication du procédé de saponification à froid.
Présentation des produits de la ferme : savons et cosmétiques au lait d’ânesse, jus de fruit, confitures, huile de noix.
Dégustation des jus de fruits selon possibilités en fonction des saisons.
Visite découverte de l’Asinerie des Combes
Découverte d’une petite ferme familiale diversifiée, de l’élevage d’ânes, de la production de lait d’ânesse et de la transformation en savons et cosmétiques.
105 Chemin Combe Du Rat Saint-Bonnet-de-Valclérieux 26350 Valherbasse Tél. 06 50 87 54 74
