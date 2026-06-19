Visite des espaces du château de la Bretonnière

Le parking se fera dans le pré en dessous s’il n’est pas mouillé ou à l’intérieur de la propriété en fonction de la météo et du nombre de véhicules.

La suite de la visite :

– Passage dans le parc et direction vers la terrasse pergola pour un coup d’oeil sur le paysage du Vercors, la tour de Ratières et la vallée du Rhône ainsi qu’une vision d’ensemble des bâtiments construits en 1450 (fin de la guerre de cent ans) avec un haut toit en ardoise à la française porté par une charpente toujours du 15ème siècle. La forme de la toiture veut montrer qu’après le rattachement du Dauphiné au royaume de France , on peut construire des toits de style parisien ou châteaux de la Loire dans notre campagne éloignée. On fait ainsi allégeance au Roi de France.

– Explications sur les différentes étapes de construction et modifications :avant 1450 une tour carrée et un rempart… puis cette maison forte (seigneurie) avec fenêtres à meneaux, puis transformation en gentilhommière au 18ème siècle , époque Louis XV ,dont il reste des cheminées et plaques de cheminées ainsi qu’une console en bois dorée et des boiseries dans le salon.

Enfin grandes transformations fin 19ème siècle avec démolitions de certains bâtiments annexes (peut-être la chapelle dans la cour d’honneur) et restauration d’autres (aile du château appelée commanderie) ouverture du salon, décorations intérieures raffinées avec réemploi de boiseries de Londres, vitraux , pose de carreaux ciment dans la salle d’arme et le jardin d’hiver.

– Passage dans cette salle d’armes et orangerie , puis le tour du parc en terrasse , observation des traces d’anciens meneaux et de la tour carrée du 13ème siècle

-Passage par le lavoir du 19ème aménagé et décoré , puis par les écuries à chevaux (18ème ) après un bonjour aux paons dans l’ancien chenil.