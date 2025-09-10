Apprenez comment ils répondent aux besoins essentiels communs à l’ensemble du vivant : se nourrir, respirer, se guérir, communiquer… Une immersion fascinante dans cette forêt urbaine qui vous révèlera les secrets des arbres et leur incroyable résilience.
Visite guidée : En quoi les arbres nous sont-ils si différents ?
Explorez les chemins du parc des Trinitaires accompagnés de notre guide paysagiste à la découverte des mécanismes d’adaptation développés par les arbres au fil du temps.
avenue Maurice Faure 26000 Valence Tél. 04 75 79 20 86