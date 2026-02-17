Visites

Visite guidée : L’art dans la rue

Street art, fresques, installations, sculptures, partez à la rencontre de l’art dans la rue. Observez les différentes techniques et médiums utilisés. Visibles par tous, ces oeuvres racontent chacune une histoire, portent une intention ou un message.

Le 12/06/2026 16:30

57 Grande Rue 26000 Valence Tél. 04 75 79 20 86

Gratuit pour les visiteurs

Une approche décalée pour visiter Valence comme une galerie à ciel ouvert.

En partenariat avec LADAPT Drôme Ardèche – visite gratuite – accessible PMR.