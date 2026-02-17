Visite guidée : L’art dans la rue

Une approche décalée pour visiter Valence comme une galerie à ciel ouvert.
En partenariat avec LADAPT Drôme Ardèche – visite gratuite – accessible PMR.
Street art, fresques, installations, sculptures, partez à la rencontre de l’art dans la rue. Observez les différentes techniques et médiums utilisés. Visibles par tous, ces oeuvres racontent chacune une histoire, portent une intention ou un message.
57 Grande Rue 26000 Valence Tél. 04 75 79 20 86
