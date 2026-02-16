Visites

Visite Guidée : Le Château de Solages

Ancienne maison forte bâtie au XIIIe siècle et remaniée au XIXe siècle, le château fut la résidence successive de familles de notables…

Le 24/04/2026 10:30

330 route du château St Bonnet de Valclérieux 26350 Valherbasse Tél. 04 75 79 20 86

Contacter par mail Site internet
Payant

Il tire notamment son nom du comte et de la comtesse de Solages. Découvrez l’histoire de cette demeure d’exception et de son parc aux arbres centenaires.
Site exceptionnellement ouvert à la visite avec l’accord du CENERIC – Château de Valclérieux.