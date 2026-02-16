Il tire notamment son nom du comte et de la comtesse de Solages. Découvrez l’histoire de cette demeure d’exception et de son parc aux arbres centenaires.
Site exceptionnellement ouvert à la visite avec l’accord du CENERIC – Château de Valclérieux.
Visite Guidée : Le Château de Solages
Ancienne maison forte bâtie au XIIIe siècle et remaniée au XIXe siècle, le château fut la résidence successive de familles de notables…
330 route du château St Bonnet de Valclérieux 26350 Valherbasse Tél. 04 75 79 20 86
