Visites commentées des canaux

Visite commentée à la découverte de la faune et de la flore des canaux et zones humides, par l’association « Biodiversité au fil de l’eau ».

Le 25/04/2026 14:30

rue Sainte-Thérèse 26000 Valence Tél. 06 02 52 13 58

Payant