Budget 2026 : responsabilité, action et services préservés pour les Drômois

Réunis ce lundi 12 janvier sous la présidence de Franck SOULIGNAC, les conseillers départementaux ont voté un budget primitif de 783 M€ pour l’année 2026, dans un contexte national d’une gravité et d’une instabilité inédites.





Contraintes structurelles, cap maintenu

Depuis près de 20 mois, l’absence de budget de l’État et la paralysie de la décision publique fragilisent les finances des collectivités locales. Érosion des recettes, hausse des charges imposées, recul de la fiscalité locale ou encore dépenses sociales non compensées pèsent fortement sur les Départements, confrontés à un effet ciseau marqué.

Dans ce contexte, le Département de la Drôme affirme maintenir le cap. Grâce à une anticipation budgétaire et à la constitution de réserves, il amortit le choc tout en poursuivant une gestion rigoureuse : maîtrise de la masse salariale, recours raisonné à l’emprunt et pilotage strict des dépenses. Des choix qui permettent de préserver sa capacité d’action.

3 priorités pour la Drôme et les Drômois

Le budget 2026 du Département s’articule autour de trois axes majeurs.

La cohésion territoriale : le Département confirme son rôle de premier partenaire des territoires, avec un soutien maintenu au tissu associatif, une contribution au SDIS en hausse de 1,75 % et près de 20 millions d’euros d’aides à l’investissement communal et intercommunal. L’action en faveur de l’accès aux soins est également renforcée.

Le travail et l’insertion : le soutien à l’agriculture se poursuit, tout comme l’accompagnement renforcé des allocataires du RSA, en lien avec France Travail. Le Département reste également mobilisé aux côtés des entreprises créatrices d’emplois locaux et durables.

La justice sociale : le budget 2026 réaffirme l’engagement du Département en faveur de la protection de l’enfance, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Malgré la forte hausse des dépenses sociales, notamment de l’aide sociale à l’enfance, la collectivité affirme ne pas transiger sur la protection des plus fragiles.

126 M€ d’investissement en 2026

En 2026, le Département de la Drôme investira 126 millions d’euros. L’objectif inédit de 800 millions d’euros d’investissements sur le mandat sera ainsi dépassé, pour atteindre 821 millions d’euros. Une trajectoire rendue possible par une gestion budgétaire maîtrisée, sans augmentation des droits de mutation, confirmée pour 2026.