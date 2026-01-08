Séance publique lundi 12 janvier 2026

La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu lundi 12 janvier 2026, à partir de 9h à l’Hôtel du Département (Valence).

Ouverte au public, la séance sera principalement dédiée au vote du budget 2026 du Département de la Drôme.

Elle aura lieu en salle Marius Moutet, au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département (26 avenue du Président Herriot à Valence), et débutera à 9h.

La séance suivante aura lieu le lundi 23 février 2026 à partir de 9h. Plus d’infos : consultez le calendrier des séances publiques à venir.