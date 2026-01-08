Vous traversez un pont départemental, vos enfants déjeunent à la cantine d’un collège rénové, vos grands-parents bénéficient d’une aide à domicile, vous assistez à un concert soutenu par la collectivité… Ces gestes du quotidien ont un point commun : le Département de la Drôme.
Séance publique lundi 12 janvier 2026
La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu lundi 12 janvier 2026, à partir de 9h à l’Hôtel du Département (Valence).
Ouverte au public, la séance sera principalement dédiée au vote du budget 2026 du Département de la Drôme.
Elle aura lieu en salle Marius Moutet, au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département (26 avenue du Président Herriot à Valence), et débutera à 9h.
La séance suivante aura lieu le lundi 23 février 2026 à partir de 9h.