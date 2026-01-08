Pratique

Séance publique lundi 12 janvier 2026

La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu lundi 12 janvier 2026, à partir de 9h à l’Hôtel du Département (Valence).

Publié le jeudi 8 janvier 2026 10:00
Mis à jour le mercredi 7 janvier 2026 09:11

Ouverte au public, la séance sera principalement dédiée au vote du budget 2026 du Département de la Drôme.

Elle aura lieu en salle Marius Moutet, au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département (26 avenue du Président Herriot à Valence), et débutera à 9h.

La séance suivante aura lieu le lundi 23 février 2026 à partir de 9h. Plus d’infos : consultez le calendrier des séances publiques à venir.

