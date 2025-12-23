La Drôme pour tous, partout, chaque jour

Vous traversez un pont départemental, vos enfants déjeunent à la cantine d’un collège rénové, vos grands-parents bénéficient d’une aide à domicile, vous assistez à un concert soutenu par la collectivité… Ces gestes du quotidien ont un point commun : le Département de la Drôme.

Le Département : l’échelon de proximité qui agit pour vous

Au plus près des habitants, le Département de la Drôme agit chaque jour pour améliorer la vie de tous les Drômois.

Santé, solidarités, collèges, culture, environnement, routes… ses services maillent l’ensemble du territoire et répondent aux besoins de tous. Avec un leitmotiv : proposer un service public de proximité, notamment dans le domaine des solidarités, qui soit accessible et simple. Dernier exemple en date, l’ouverture de la Maison des solidarités de Romans-sur-Isère, qui regroupe au sein d’un même bâtiment deux centres médicosociaux (CMS) départementaux et le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Romans-sur-Isère. Ou encore l’ouverture prochaine de la Maison départementale des solidarités et de l’autonomie (MDSA) à Valence, un lieu unique dans la Drôme mis en place par le Département et ses partenaires pour répondre aux besoins des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches.

Premier partenaire des territoires



Le Département accompagne également les projets d’équipements, d’aménagements ou de services à la population des communes et intercommunalités drômoises. Un soutien financier indispensable, permettant la rénovation d’écoles,

la modernisation des équipements sportifs et des espaces publics mieux équipés, répondant aux besoins concrets des habitants.

42 centres techniques

et d’exploitation routiers 38 collèges publics 23 centres médico-sociaux

5 médiathèques départementales 24 M€ d’aides aux communes en moyenne chaque année (dont aides eau et assainissement)

3 questions à Aurélie Alléon

Conseillère départementale déléguée aux relations usagers, à la participation citoyenne et au Conseil départemental des jeunes

En quoi le Département est-il une collectivité de proximité ?

Avec 2 700 agents, plus de 100 métiers et 170 sites répartis sur tout le territoire, le Département est au plus près des Drômois, tous les jours. Un maillage exceptionnel qui garantit un service public accessible, proche et réactif.

On voit pourtant que le Département développe toujours plus de services en ligne ?



C’est exact, mais ces services sont là pour compléter une offre et faciliter la vie de nos concitoyens,

pas pour remplacer les accueils physiques répartis partout sur le territoire.

Donner la parole aussi aux usagers ?

Oui il s’agit d’une priorité pour le Département d’associer dès que possible les usagers aux projets les concernant – construction d’un nouveau collège, réhabilitation d’un internat, projet des sublimes routes du Vercors… – par des réunions publiques ou des ateliers de concertation.









