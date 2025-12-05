Enquête en ligne : que pensez-vous de votre magazine ?

Le Département lance une enquête de lectorat pour améliorer votre magazine : partagez vos avis et contribuez à façonner les prochaines éditions.

En janvier 2024, votre magazine départemental faisait peau neuve. Nouveau look, nouvelles rubriques, articles plus courts et format économique à l’impact environnemental fortement réduit… Une démarche alliant information et écoresponsabilité.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Participez à notre enquête de lectorat (ouverte jusqu’au 30 janvier) et dites-nous tout.

Vos retours sont précieux pour nous permettre d’évoluer et de mieux répondre à vos attentes.



À vous de jouer !