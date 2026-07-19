Cet été, vivez les châteaux de la Drôme autrement

Brunch, chevaliers, enquêtes et visites en famille : cet été, les châteaux de Grignan, Montélimar et Suze-la-Rousse vous attendent.

Cet été, les châteaux de la Drôme vous proposent de nombreuses expériences. Découvrez leur histoire, participez à des activités en famille et profitez de leurs espaces extérieurs.

À Grignan, Montélimar et Suze-la-Rousse, chacun peut composer sa journée selon ses envies.

Un été merveilleux au château de Grignan

Venez bruncher au château

Prenez place sur la terrasse du Café Louis-Provence. Installez-vous sous les arbres du bosquet et profitez d’un cadre privilégié.

Le brunch met à l’honneur les saveurs locales. Vous pouvez ensuite visiter librement le monument et ses intérieurs meublés.

Vous pouvez aussi commencer par la visite, puis terminer votre matinée par une pause gourmande.

Réservation en ligne conseillée.

Les Fêtes nocturnes : L’École des Femmes

Du 24 juin au 22 août 2026, le château de Grignan accueille L’École des Femmes de Molière. Pour cette 39e édition, Robin Renucci met en scène cette œuvre majeure du théâtre classique. Il en propose une lecture contemporaine, fidèle à la force du texte de Molière.

Découvrez le deuxième étage

Le parcours de visite s’agrandit.

Près de 500 m² d’espaces consacrés au XVIIe siècle sont désormais accessibles. Explorez ces nouvelles salles et plongez dans l’époque de la marquise de Sévigné.

Le deuxième étage se visite tous les jours, toute l’année.

Des visites et des activités pour toute la famille

Tout au long de l’été, le château propose plusieurs rendez-vous.

L’École des courtisans : participez à une visite guidée en famille. Découvrez les règles de la cour et apprenez à vous comporter comme un véritable courtisan.

: participez à une visite guidée en famille. Découvrez les règles de la cour et apprenez à vous comporter comme un véritable courtisan. En garde ! : initiez-vous à l’escrime dans les espaces extérieurs du château. Cette activité ludique vous plonge dans l’univers du combat à l’épée.

: initiez-vous à l’escrime dans les espaces extérieurs du château. Cette activité ludique vous plonge dans l’univers du combat à l’épée. Au service de Sa Majesté : relevez une mission en famille. La visite associe découverte du château et activité participative.

: relevez une mission en famille. La visite associe découverte du château et activité participative. Un soir d’été à Grignan : à la tombée de la nuit, suivez une visite déambulatoire.

Votez château de Grignan ! Le château de Grignan est finaliste du Monument préféré des Français 2026, l’émission présentée par Stéphane Bern.

Le château représente fièrement la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez voter jusqu’au 24 juillet en cliquant ici.

Chevaliers et aventures au château de Montélimar

Jusqu’au 6 septembre, le château de Montélimar vous donne rendez-vous avec l’imaginaire chevaleresque. Exposition, visites, ateliers et parcours ludiques rythment tout l’été.

Le château ouvre tous les jours de 9h30 à 18h30.

Géraud, mon héros ! Partez à l’aventure avec Géraud. Ce parcours ludique invite toute la famille à découvrir le château et l’univers des chevaliers.

Partez à l’aventure avec Géraud. Ce parcours ludique invite toute la famille à découvrir le château et l’univers des chevaliers. Mon beau blason : créez votre propre blason en famille. Cet atelier en accès libre permet aux petits et aux grands de laisser parler leur imagination.

créez votre propre blason en famille. Cet atelier en accès libre permet aux petits et aux grands de laisser parler leur imagination. Zoom sur le château : profitez de courtes présentations pour observer certains détails du monument. Vous découvrirez son architecture, son évolution et ses particularités.

profitez de courtes présentations pour observer certains détails du monument. Vous découvrirez son architecture, son évolution et ses particularités. Deviens chevalier ! Relevez plusieurs défis en famille et plongez dans la vie d’un chevalier. Ce parcours ludique transforme la visite en véritable aventure.

Relevez plusieurs défis en famille et plongez dans la vie d’un chevalier. Ce parcours ludique transforme la visite en véritable aventure. Ça m’intéresse ! Faites plus ample connaissance avec le château, son histoire et son architecture. Cette visite flash se déroule en extérieur et s’adresse à tous les publics.

Des vacances animées au château de Suze-la-Rousse

Jusqu’au 30 août, le château de Suze-la-Rousse vous accueille tous les jours de 9h30 à 18h.

Les Défis du seigneur Rostaing

Découvrez le château à la tombée du jour. Cette visite guidée en soirée vous plonge dans son histoire et dans l’univers du seigneur Rostaing.

Les loisirs au château

Comment se divertissait-on autrefois ? Cette visite guidée présente les loisirs, les jeux et les habitudes des anciens habitants du château. Elle s’adresse à tous les publics.

Les présentations flash

Arrêtez-vous quelques minutes dans la cour du château. Ces présentations courtes permettent de mieux comprendre l’histoire et l’architecture du monument.

La cuisine dans tous ses sens

Menez l’enquête en famille et en autonomie. Observez, cherchez des indices et découvrez la cuisine du château à travers vos différents sens.

De nombreuses activités en autonomie

D’autres expériences vous attendent tout au long de la journée :

une balade en sulky dans le parc ;

le parcours ludique « Le petit naturaliste » ;

un jeu-enquête Renaissance ;

l’activité familiale « À la recherche des animaux de la Garenne ».

Une pause à L’Instant Bucolique

Nouveauté 2026, le café L’Instant Bucolique vous accueille dans le parc du château.

Vous y trouverez des formules pique-nique à partager, des en-cas, des goûters, des glaces et des boissons.

Une pause idéale pour reprendre des forces entre deux activités.

Ouvert tous les jours, de 11h à 17h15.