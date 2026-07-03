Le deuxième étage du château de Grignan ouvre ses portes

Dix nouvelles salles, une scénographie immersive et des œuvres prestigieuses : découvrez le nouveau parcours de visite du château de Grignan.

Le château de Grignan poursuit sa métamorphose. Depuis le 1er juillet, les visiteurs peuvent découvrir le nouveau parcours de visite aménagé au deuxième étage du monument.

Une immersion au cœur du XVIIe siècle

Sur près de 500 m², dix nouvelles salles invitent à remonter le temps. Ce parcours met à l’honneur trois grandes figures liées à l’histoire de Grignan : le comte de Grignan, la comtesse de Grignan et Madame de Sévigné.

Au fil de la visite, les visiteurs découvrent leur histoire grâce à une scénographie immersive qui mêle patrimoine, création artistique et collections exceptionnelles.

Des œuvres venues des plus grands musées

Le parcours rassemble des pièces prêtées par de prestigieuses institutions, parmi lesquelles le Louvre, le château de Versailles ou encore la Monnaie de Paris.

Ces œuvres dialoguent avec les espaces du château et offrent un nouveau regard sur la vie au XVIIe siècle.

Une scénographie originale

Imaginée par Fabrice Ausset, en collaboration avec l’artiste Agnès Decourchelle, la scénographie accompagne les visiteurs tout au long de leur déambulation.

Son élément le plus remarquable est un papier peint entièrement dessiné à la main. Déployé d’une salle à l’autre, il crée un véritable fil conducteur et réserve de nombreuses surprises à observer.

Découvrez les coulisses du projet

Avant l’ouverture de ce nouveau parcours, Fabrice Ausset et Agnès Decourchelle nous avaient présenté les coulisses de cette création exceptionnelle.

Retrouvez leur interview vidéo ci-dessous.