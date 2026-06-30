Pont du Tram : un nouveau volet de l’expo en ligne

Le deuxième volet de l’exposition virtuelle du pont du Tram est en ligne. Découvrez les coulisses d’un chantier hors norme et d’un patrimoine en renaissance.

Un nouveau chapitre à explorer

L’exposition virtuelle « Le pont du Tram, un patrimoine en mouvement » s’enrichit d’un deuxième volet. Après avoir retracé l’histoire de cet ouvrage emblématique du Royans-Vercors, place désormais à sa restauration.

Cette nouvelle étape vous plonge au cœur d’un chantier d’exception. Vous découvrirez les choix techniques, les savoir-faire mobilisés et les défis relevés pour préserver ce patrimoine tout en l’adaptant aux usages de demain.

Dans les coulisses d’un chantier exceptionnel

Depuis sa fermeture en 2017, le pont du Tram fait l’objet d’une restauration portée par le Département.

L’exposition revient sur les grandes étapes du projet :

la conception de la restauration ;

les interventions sur la structure métallique et les maçonneries ;

les techniques de rivetage utilisées comme à la fin du 19ᵉ siècle ;

le traitement des surfaces métalliques ;

la reconstruction d’un nouveau tablier.

Chaque séquence est illustrée par des photos, des vidéos, des documents d’archives et des témoignages audio des entreprises intervenant sur le chantier.

Une exposition en trois volets

Lancée en octobre 2025, l’exposition virtuelle « Le pont du Tram, un patrimoine en mouvement » se construit en trois volets.

Le premier revenait sur l’histoire de l’ouvrage et son architecture.

Le deuxième, désormais en ligne, vous emmène au cœur de sa restauration.

Un troisième et dernier volet viendra prochainement raconter l’achèvement du chantier et la valorisation du site.

Découvrir, comprendre, transmettre

Photos d’archives, témoignages, plans et vidéos invitent à explorer les secrets de ce pont. Cette approche numérique permet à tous, Drômois et visiteurs, d’accéder à un contenu enrichi et interactif, sans se déplacer.