La Drôme récompensée par le Grand Prix de la Santé 2026

Le Département de la Drôme reçoit le Grand Prix de la Santé 2026 pour son Guichet unique santé, un outil au service de l’installation des médecins.

La Drôme récompensée aux Assises nationales de l’accès aux soins

Le 30 juin 2026, le Département de la Drôme a été distingué lors des Assises nationales de l’accès aux soins, à Bar-le-Duc.

Il a reçu le Grand Prix de la Santé 2026 pour son Guichet unique santé.

Cette récompense salue une action concrète en faveur de l’accès aux soins. Elle met aussi en lumière l’engagement du Département pour accompagner l’installation des médecins généralistes sur tout le territoire drômois.

Un outil pour répondre à la désertification médicale

La désertification médicale impacte l’ensemble du territoire drômois. La Drôme compte aujourd’hui 7,9 médecins généralistes pour 10 000 habitants.

Face à ce constat, le Département agit. Il coordonne les acteurs locaux, mobilise ses partenaires et développe des solutions pour renforcer l’attractivité médicale du territoire.

Ainsi, le Guichet unique santé facilite l’accompagnement des médecins généralistes, de l’internat à la première installation.

Une application interactive pour faciliter les projets d’installation

Le Guichet unique santé prend la forme d’une application interactive.

Elle permet de localiser, par commune, les opportunités d’installation et les services proposés par le Département. Elle met aussi en avant les locaux disponibles, les informations utiles et les contacts nécessaires.