Le collège Olivier de Serres récompensé par le Prix Edurénov 2026

Le collège Olivier de Serres à Cléon-d’Andran reçoit le Prix Edurénov 2026 pour une rénovation exemplaire, durable et pensée pour le bien-être des élèves.

Une distinction nationale pour le Département

Le Département de la Drôme reçoit le Prix de la rénovation Edurénov 2026, dans la catégorie « Mention collège rénové », pour la restructuration du collège Olivier de Serres à Cléon-d’Andran.

Remise le 7 juillet au Campus Edurénov de Lille, cette distinction, organisée par la Banque des Territoires, récompense un projet qui conjugue qualité architecturale, performance énergétique et amélioration du confort des usagers.

Le jury salue « une rénovation exemplaire, susceptible d’inspirer d’autres collectivités dans la transformation de leur patrimoine scolaire ».

Un chantier mené sans interrompre la vie du collège

Livrée en 2024, cette opération a mobilisé les équipes de la direction des bâtiments pendant trois années de travaux. Le chantier s’est déroulé en site occupé afin de préserver la continuité de la vie scolaire.

Le projet visait à offrir aux collégiens et aux équipes éducatives un cadre d’apprentissage plus confortable, plus fonctionnel et plus durable.

Pour cela, les nouveaux bâtiments ont d’abord été construits. Ensuite, les locaux existants ont été rénovés progressivement selon un principe de « chaises musicales ». Cette organisation a permis de garantir des conditions d’accueil, de sécurité et de confort optimales tout au long des travaux.

Un collège modernisé et agrandi

Le projet associe rénovation des bâtiments existants et création de nouveaux espaces.

Les bâtiments conservés bénéficient désormais d’une isolation renforcée et de nouvelles menuiseries. Ces travaux améliorent durablement le confort thermique et les performances énergétiques.

De nouveaux équipements complètent également l’établissement :

une salle polyvalente ouverte sur le collège et l’extérieur ;

deux salles de sciences ;

un nouveau hall d’accueil ;

un préau ombragé.

Les anciens logements de fonction ont été transformés en salles d’arts plastiques et de musique. Deux nouveaux logements ont été construits en dehors de l’enceinte scolaire.

Grâce à cette restructuration, la capacité d’accueil passe de 550 à 650 élèves.

Un établissement plus durable

La rénovation place également la transition écologique au cœur du projet.

230 m² de panneaux photovoltaïques produisent une partie de l’énergie consommée sur le site.

Les espaces extérieurs ont été entièrement repensés. La cour a été végétalisée et désimperméabilisée afin de limiter les îlots de chaleur et d’améliorer le confort en période estivale.

Près d’une centaine d’arbres et d’arbustes ont été plantés. Conçus avec les élèves et l’équipe pédagogique, ces aménagements proposent des espaces de détente, de jeux, d’activités et de calme, favorisant le bien-être de tous.