Le Département mobilise des moyens exceptionnels pour soutenir le Diois

Alors que l’incendie majeur qui a touché le Diois ne progresse plus, le Département de la Drôme met en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les communes sinistrées, soutenir les acteurs économiques et préparer le territoire face au risque incendie.

Présent aux côtés de l’État, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des communes concernées ce mercredi 15 juillet, Franck Soulignac, président du Conseil départemental de la Drôme, a d’abord salué l’engagement remarquable des sapeurs-pompiers, des forces de secours et de l’ensemble des personnes mobilisées dans la lutte contre le feu. Il a également rendu hommage à l’élan de solidarité dont ont fait preuve les habitantes et les habitants du Diois.

Un million d’euros pour accompagner les communes

Le Département mobilisera une enveloppe exceptionnelle d’un million d’euros afin d’aider les communes touchées à remettre en état les équipements endommagés et à réaliser les aménagements rendus nécessaires par l’incendie. Cette aide viendra compléter, chaque fois que possible, les dispositifs mis en place par l’État et la Région, en fonction des besoins identifiés par les élus locaux.

Un soutien au SDIS26

L’intervention exceptionnelle des moyens humains et matériels engagés pour lutter contre cet incendie représente un coût important pour le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Le Département participera à la prise en charge de ces dépenses, dont le montant est en cours d’évaluation, afin que cet événement exceptionnel ne fragilise ni le fonctionnement ni les capacités d’investissement du SDIS.

Soutenir l’économie et l’attractivité du Diois

Pour accompagner la reprise de l’activité, le Département a demandé à son agence d’attractivité de lancer, dans les prochains jours, une campagne de promotion du Diois en partenariat avec l’Office de tourisme et l’Agence régionale du tourisme. L’objectif est de rassurer les visiteurs et de rappeler que les professionnels du tourisme du Diois sont pleinement mobilisés pour les accueillir. Une action spécifique sera également consacrée à la promotion de la Clairette de Die et des vins du Diois afin de soutenir cette filière emblématique du territoire.

Préparer l’avenir face au risque incendie

Au-delà des mesures d’urgence, le Département travaille déjà à des solutions de court et moyen termes pour renforcer l’accompagnement des communes les plus exposées au risque incendie. Des propositions seront présentées à la rentrée afin de développer les actions de prévention et d’améliorer la capacité des territoires à faire face à ces événements. « Face à l’épreuve que traverse le Diois, l’union de l’État, du Conseil régional, du Conseil départemental et des communes est essentielle » rappelle Franck Soulignac. « Nous devons répondre immédiatement aux urgences, soutenir l’activité du territoire, mais aussi préparer l’avenir. Premier partenaire des communes, le Département de la Drôme sera pleinement engagé à leurs côtés, aujourd’hui comme demain.«