Fête du Printemps à la ferme des Volonteux

Au programme :

# Petit marché de producteurs,

# Foire aux plants où vous pourrez acheter tous vos plants potagers, aromatiques et de fleurs !

# Mini marché vintage de la Frip’, une sélection de vêtements vintage proposée par Betty et des créatrices invitées pour l’occasion.

# Stand Physalis & Animation à 10h et 15h sur inscription*

# Une buvette sera à votre disposition avec jus, bière, thé, café, brioche des volonteux et Food truck sur place

# Une journée en musique avec DJ Deschamps !