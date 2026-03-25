Notre association brade le surplus de tissus, fils et mercerie diverses – ouvert aux exposants professionnels et artisanat couture, broderie, patchwork, laines, tricot et loisirs créatifs – Présence d’un affuteur « les Tranchants Montagnards » toute la journée pour aiguiser vos couteaux, ciseaux, outillage de jardin et même vos crampons et piolets.
Foire
Puces des couturières et loisirs créatifs
Venez aux puces couturières pour profiter des bonnes affaires.
Le 30/05/2026 09:00 Informations complémentaires
36 avenue G de Gaulle 36 avenue Général de Gaulle 26300 Bourg-de-Péage Tél. 07 50 27 11 96
Gratuit pour les visiteurs