Foire

Puces des couturières et loisirs créatifs

Venez aux puces couturières pour profiter des bonnes affaires.

Puces des couturières et loisirs créatifs
Le 30/05/2026 09:00

36 avenue G de Gaulle 36 avenue Général de Gaulle 26300 Bourg-de-Péage Tél. 07 50 27 11 96

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Gratuit pour les visiteurs

Notre association brade le surplus de tissus, fils et mercerie diverses – ouvert aux exposants professionnels et artisanat couture, broderie, patchwork, laines, tricot et loisirs créatifs – Présence d’un affuteur « les Tranchants Montagnards » toute la journée pour aiguiser vos couteaux, ciseaux, outillage de jardin et même vos crampons et piolets.