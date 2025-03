Visite des Jardins de Cocagne du Nord Drôme de Ferme en Ferme

Les Jardins de Cocagne Nord Drôme ont été créés en 2003, ils ont pour ambition de participer à un projet humain, local et solidaire. Nous sommes une association d’insertion par l’activité économique, 2 activités génératrices d’emploi locaux non délocalisables : le maraichage et les chantiers verts.

Notre coeur de métier est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi en leur proposant des contrats de travail dans le secteur de l’agriculture.

Nous produisons des légumes de saison dans le cadre du cahier des charges de l’agriculture biologique. Les légumes sont donc certifiés AB (agriculture biologique). Le mode de distribution que nous utilisons est original : ce sont les adhérents qui viennent récupérer leur panier de légumes sur le jardin ou dans divers lieux de retrait. Nous faisons également de la vente directe dans notre ferme et au marché. Nous produisons les légumes en passant par chaque étape : préparation du sol, semis, plantation, entretien, taille, récoltes et compositions des paniers que nous proposons à nos adhérents-consommateurs.

Nous sommes également engagés dans l’entretien des espaces naturels et zones d’activités.