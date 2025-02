2025 : l’année du vélo dans la Drôme

Des aménagements pour un territoire 100 % cyclable

250 km d’aménagements cyclables seront réalisés sur l’ensemble du territoire d’ici 2030.

La Drôme poursuit son engagement en faveur du vélo avec un plan de 42 M€ lancé en 2021.

L’objectif est clair : encourager la pratique du vélo au quotidien et le cyclotourisme en développant des infrastructures sécurisées.

Le Département privilégie la création de pistes cyclables séparées sur les axes les plus fréquentés et soutient les projets portés par les intercommunalités et les communes.

Plusieurs chantiers sont déjà en cours ou finalisés :

Tain-L’Hermitage – Mercurol : une piste cyclable relie les deux communes, facilitant les trajets des collégiens. Travaux sur la route terminés, aménagement du pont au programme. Montant : 1,5 M€.

Pont Mistral (Valence)

Les efforts se poursuivent également pour connecter les grandes voies cyclables européennes et nationales. La ViaRhôna, la Vélodrôme et la BelleVia figurent parmi les itinéraires stratégiques développés ces dernières années.

Des événements cyclistes d’envergure

En tant que premier partenaire des territoires, le Département soutient les manifestations cyclistes d’envergure départementale, régionale mais aussi nationale… et internationale !

Boucles Drôme-Ardèche – 2 mars

La Faun Drôme Classic fêtera sa 14ᵉ édition, avec un parcours de 191 km. Départ et arrivée à Étoile sur Rhône. Corima Drôme Provençale – 29 et 30 mars Col réservé – 22 juin

Le col de Menée sera réservé aux cyclistes et mobilités douces de 9h à 12h. Route fermée aux voitures entre Chichilianne et Menée. Tour de France – 23 juillet

Après un départ de Bollène, les coureurs traverseront la Drôme du sud au nord sur près de 150 km, en passant devant les châteaux départementaux de Suze-la-Rousse et Grignan. Le peloton traversera des magnifiques villages drômois avant une arrivée à Valence Championnats d’Europe – 1er au 5 octobre

La Drôme et l’Ardèche accueilleront les Championnats d’Europe de cyclisme avec 850 coureurs et 14 épreuves. La Drômoise – 18 au 21 septembre

Une cyclosportive avec 3500 participants, propose des parcours variés entre gravel et randos. Cyclo Montagnarde du Vercors – 20 au 22 juin

Trois parcours dans le Vercors, partant de Chabeuil.

Encourager la pratique du vélo chez les jeunes

Le challenge « Tous à vélo au collège » revient en mai. Pendant une semaine, les élèves sont incités à se rendre en cours à vélo pour cumuler des points et tenter de remporter une dotation de 1 500 € pour financer des projets scolaires liés au vélo.

Le Département accompagne cette initiative en finançant des infrastructures sécurisées autour des collèges. De nouveaux abris à vélos et des aménagements dédiés sont prévus pour faciliter l’accès aux établissements scolaires.

Autre événement éducatif incontournable, la Traversée de la Drôme à vélo, qui se déroulera du 2 au 6 juin. Chaque année, près de 500 écoliers découvrent l’itinérance à vélo dans un cadre sécurisé et pédagogique.

Cyclotourisme

3 613 km de circuits balisés

La Drôme est un terrain de jeu idéal pour les amateurs de vélo. Les cols mythiques comme l’Echarasson, le Rousset ou la Machine attirent chaque année de nombreux cyclogrimpeurs.

Le Département soutient également le développement des véloroutes voies vertes, en finançant à hauteur de 30 % les projets portés par les collectivités. L’objectif est de renforcer les connexions entre les territoires et les grandes itinérances cyclables nationales et européennes.

Le label « Accueil Vélo » se déploie sur le territoire. Cette certification garantit aux cyclotouristes un hébergement adapté avec des services spécifiques : abris sécurisés, kits de réparation, informations sur les itinéraires et solutions de transport des bagages. L’Auberge des Dauphins en forêt de Saoû vient d’obtenir cette distinction.