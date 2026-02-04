Chaque année, le Département active son plan de viabilité hivernale pour assurer la sécurité des automobilistes et maintenir les routes accessibles.
Fermeture de la RD94 pour raisons de sécurité
En raison d’un risque important de chutes de pierres et de mouvements de terrain, la route départementale 94 entre Rémuzat et Saint-May est fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre. Le Département est mobilisé afin de rétablir la circulation au plus vite.
Dans le cadre des travaux de confortement menés depuis plusieurs mois par le Département de la Drôme, des fissures évolutives ont été récemment détectées dans la falaise surplombant la route départementale 94, entre Rémuzat et Saint-May.
Ces désordres sont apparus dans un contexte climatique particulier, marqué par un épisode hivernal prolongé suivi d’un redoux rapide et de précipitations importantes. Cette succession de conditions a entraîné une fragilisation localisée mais significative du massif rocheux.
Un risque géologique confirmé par une expertise spécialisée
Une inspection approfondie de la paroi, réalisée par une entreprise spécialisée à la demande du Département, confirme un risque élevé de chutes de blocs de grande ampleur et de mouvements de terrain, portant sur des volumes incompatibles avec le maintien de la circulation en toute sécurité.
Une fermeture temporaire pour garantir la sécurité des usagers
Face à cette situation, le Département de la Drôme a décidé de fermer la RD94 entre Rémuzat et Saint-May jusqu’à ce que le risque soit totalement maîtrisé.
Une déviation a été mise en place et les automobilistes sont actuellement invités à emprunter la vallée de la Drôme et le col de Cabre pour rejoindre les Hautes-Alpes. L’ensemble des informations pratiques est disponible sur inforoutes.ladrome.fr
Nous sommes pleinement conscients des désagréments et du mécontentement que peut provoquer cette fermeture. Mais la sécurité des usagers reste notre priorité absolue. Nous mobilisons tous nos moyens humains et techniques afin de rétablir la circulation au plus vite.
Éboulements rocheux : une priorité de sécurité pour le Département
Le réseau routier départemental de la Drôme représente 4 205 km, dont environ 186 km sont exposés au risque d’éboulements rocheux. Le Département a une obligation forte de sécurité envers les usagers : surveiller, entretenir et sécuriser ces axes, y compris en situation d’urgence après événements naturels.
Face à ces risques, le Département consacre plusieurs millions d’euros chaque année à la sécurisation de son réseau dont plus de 2 M€ pour la seule RD 94.
· 2023 : plus de 3,1 M€ investis (Omblèze, Chamaloc, Saillans, Grâne…)
· 2024 : plus de 3,9 M€, notamment à Herbouilly, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Laurent-en-Royans, Échevis
· 2025 : à nouveau plus de 3,9 M€, pour sécuriser ou réparer des routes impactées par des éboulements ou des intempéries
Au total, plus de 60 chantiers ont été menés depuis ces 3 dernières années sur une quarantaine de routes départementales, sur l’ensemble du territoire drômois.