Fermeture de la RD94 pour raisons de sécurité

En raison d’un risque important de chutes de pierres et de mouvements de terrain, la route départementale 94 entre Rémuzat et Saint-May est fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre. Le Département est mobilisé afin de rétablir la circulation au plus vite.

Dans le cadre des travaux de confortement menés depuis plusieurs mois par le Département de la Drôme, des fissures évolutives ont été récemment détectées dans la falaise surplombant la route départementale 94, entre Rémuzat et Saint-May.

Ces désordres sont apparus dans un contexte climatique particulier, marqué par un épisode hivernal prolongé suivi d’un redoux rapide et de précipitations importantes. Cette succession de conditions a entraîné une fragilisation localisée mais significative du massif rocheux.

Un risque géologique confirmé par une expertise spécialisée

Une inspection approfondie de la paroi, réalisée par une entreprise spécialisée à la demande du Département, confirme un risque élevé de chutes de blocs de grande ampleur et de mouvements de terrain, portant sur des volumes incompatibles avec le maintien de la circulation en toute sécurité.

Une fermeture temporaire pour garantir la sécurité des usagers

Face à cette situation, le Département de la Drôme a décidé de fermer la RD94 entre Rémuzat et Saint-May jusqu’à ce que le risque soit totalement maîtrisé.



Une déviation a été mise en place et les automobilistes sont actuellement invités à emprunter la vallée de la Drôme et le col de Cabre pour rejoindre les Hautes-Alpes. L’ensemble des informations pratiques est disponible sur inforoutes.ladrome.fr

Nous sommes pleinement conscients des désagréments et du mécontentement que peut provoquer cette fermeture. Mais la sécurité des usagers reste notre priorité absolue. Nous mobilisons tous nos moyens humains et techniques afin de rétablir la circulation au plus vite. Jean-Michel AVIAS , vice-président en charge de la sécurité, des infrastructures et des mobilités actives