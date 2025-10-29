Déplacements

Travaux sur les ponts en forêt de Saoû

Des travaux de sécurisation débutent le 3 novembre sur trois ponts de la forêt de Saoû. La route d’accès sera fermée trois semaines.

Publié le mercredi 29 octobre 2025 13:51
Mis à jour le mercredi 29 octobre 2025 13:52

Des travaux pour la sécurité de tous

À partir du lundi 3 novembre 2025, le Département de la Drôme engage des travaux de reprise de structure, d’étanchéité et de remplacement des garde-corps sur les ponts du Pertuis, Pézillet et de la Roue à aubes.
Objectif : assurer la sécurité des usagers et la pérennité des ouvrages.

Pont du Pertuis
Une fermeture temporaire de la route

Ces travaux nécessitent la fermeture à la circulation automobile et piétonne de la route d’accès entre le Pertuis et l’Auberge des Dauphins, du 3 au 21 novembre 2025.
La durée d’intervention est estimée à trois semaines, sous réserve de conditions météo favorables.

Des accès maintenus à pied

Pendant cette période, les visiteurs peuvent stationner au parking du Pont d’Horta pour accéder à pied à la forêt de Saoû, au cœur du site (Parc, Huguenots, Anciennes fermes, Muletiers, etc.) ainsi qu’aux Trois Becs.
L’accès pédestre reste également possible depuis le Col de la Chaudière.

