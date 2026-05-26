Royans-Vercors : le Pont du Tram se transforme

Le chantier du Pont du Tram progresse dans le Royans-Vercors. Réouverture aux mobilités douces prévue en septembre 2026.

Une visite de chantier pour faire le point

Le Département de la Drôme poursuit la rénovation du Pont du Tram, entre Saint-Laurent-en-Royans et Saint-Jean-en-Royans. Mardi 26 mai, une visite de chantier a réuni le président du Département, Franck Soulignac, et la préfète de la Drôme. L’occasion de présenter l’avancée de ce projet majeur pour le territoire.

Fermé depuis 2017 pour des raisons de sécurité, l’ouvrage fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation complète.

Un pont chargé d’histoire

Construit entre 1890 et 1900 pour la ligne des Chemins de Fer de la Drôme, le Pont du Tram fait partie du patrimoine industriel local. Avec sa structure métallique de 55 mètres de portée, il marque l’entrée de la Combe Laval.

Le chantier vise à préserver l’aspect d’origine du pont. La structure métallique est restaurée et repeinte dans une teinte proche de l’existante. Les voûtes maçonnées sont également rénovées.

Une future voie verte pour les mobilités douces

Le Pont du Tram rouvrira en septembre 2026. Il sera réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers.

Intégré au programme des Sublimes Routes du Vercors, le projet renforcera les mobilités douces et le vélo tourisme dans le Royans-Vercors. Il permettra aussi de mieux valoriser ce site remarquable sur le plan patrimonial et environnemental.

Un projet soutenu par plusieurs partenaires

Le coût total du chantier s’élève à 2,14 millions d’euros TTC. Le projet est financé par le Département de la Drôme, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’État.

À l’issue des travaux, le pont et la RD 361 seront rétrocédés aux communes de Saint-Jean-en-Royans et Saint-Laurent-en-Royans.

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