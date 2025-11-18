La Drôme prête pour l’hiver

Chaque année, le Département active son plan de viabilité hivernale pour assurer la sécurité des automobilistes et maintenir les routes accessibles.

De mi-novembre à mi-mars et jusqu’à fin avril dans le Vercors, la surveillance du réseau routier départemental passe à son plus haut niveau afin de maintenir les routes ouvertes et assurer la sécurité des automobilistes lors d’épisodes de verglas ou de chutes de neige.



Sur 4 200 km de routes départementales, 350 agents sont prêts à intervenir 7 jours/7 et 24 heures/24, épaulés chaque année par des saisonniers recrutés pour la période.

Depuis 36 sites répartis sur tout le territoire, plus de 90 engins peuvent être mobilisés dès les premiers flocons. Et pour renforcer encore l’efficacité, 6 camions de déneigement ont rejoint la flotte l’hiver dernier, pour un investissement de près de 1,5 M€.

2,2 M€ sont consacrés à la viabilité hivernale (hors renouvellement des véhicules) 90 camions chasse-neige

Un dispositif de salage éco-responsable

Garantir la sécurité des usagers tout en préservant l’environnement est la priorité du Département. Formés à la méthode « saler moins, saler mieux », les agents ajustent ainsi les quantités de sel en fonction des conditions météorologiques tandis que les évolutions technologiques permettent d’optimiser les quantités grâce à des réglages plus fins dans les véhicules.

Un dispositif qui n’empêche pas la prudence. Avant tout déplacement, il est recommandé de se renseigner sur les prévisions météo et de consulter l’état du trafic. Les conditions de circulation sont mises à jour en continu sur le site inforoutes.ladrome.fr



Depuis le 1er novembre 2021, et en vertu de l’arrêté préfectoral n°26-2021-09-27-00001 du 27 septembre 2021, les équipements spéciaux sont obligatoires pour se déplacer en période hivernale dans certaines communes drômoises.

Liste des communes concernées par l’obligation d’équipements spéciaux du 1er novembre au 31 mars :

Arnayon, Aucelon, Ballons, Barret-de-Lioure, Beaumont-en-Diois, Beaurières, Bellegarde-en-Diois, Boulc, Bouvante, Brette, Le Chaffal, Chalancon, Chamaloc, Charens, Chatillon-en-Diois, Chauvac-Laux-Montaux, Establet, Eygalayes, Ferrassières, Glandage, Gumiane, Izon-la-Bruisse, Jonchères, La Chapelle-en-Vercors, La Charce, La Motte-Chalancon, La Bâtie-des-Fonds, Laborel, Lachau, Léoncel, Les Pres, Lesches-en-Diois, Luc-en-Diois, Lus-la-Croix-Haute, Marignac-en-Diois, Miscon, Montfroc, Omblèze, Pennes-le-Sec, Plande- Baix, Pommerol, Poyols, Romeyer, Rottier, Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Dizier-en-Diois, Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Martin-en-Vercors, Saint-Julien-en-Quint, Séderon, Val-Maravel, Valdrôme, Vassieux-en-Vercors, Villebois-les-Pins, Volvent.