Des sentiers du Vercors aux falaises de Saoû, des rivières drômoises aux reliefs de la Drôme provençale, le Département fait des sports de nature un véritable atout pour le territoire. Une offre accessible à tous, pensée dans le respect des paysages et de la biodiversité.
Cols réservés aux cyclistes 2026
Le Département de la Drôme renouvelle son opération « cols réservés aux cyclistes », en fermant à la circulation motorisée trois cols emblématiques, les 13 et 19 septembre et le 3 octobre prochain. A vos agendas !
Amateurs de vélo ou cyclistes plus chevronnés, vous rêvez de gravir le col de Tourniol, le col de Rousset ou encore celui de la Chaudière en toute sérénité et sécurité ? Rendez-vous le dimanche 13 septembre, le samedi 19 septembre et le samedi 3 octobre.
Dans le cadre de l’opération « cols réservés », le Département ferme exceptionnellement à la circulation ces routes de 9h à 12h. Organisées en partenariat avec les clubs cyclistes locaux, ces montées, gratuites et sans inscription, offrent une occasion unique de relever un défi sportif tout en découvrant les paysages emblématiques de la Drôme.
Col de Tourniol < Dimanche 13 septembre 2026
En partenariat avec l’Union Cycliste Montmeyran Valence (UCMV)
Montée : 11 km avec 770 m de dénivelé
Deux options sont possibles :
Loisirs : Départs entre 9h45 et 11h. Pas d’inscription / gratuit.
Formules chronométrées : Inscriptions et infos sur le site de l’UCMV
Col de Rousset : samedi 19 septembre 2026
En partenariat avec La Drômoise en Vercors
Montée : 20 km et 660 m de dénivelé
Loisirs : Départs entre 9h et 10h. Pas d’inscription / gratuit.
Formules chronométrées : Inscriptions et infos sur le site de la dromoise
Point d’accueil : https://maps.app.goo.gl/DDKSE6NnjRQ81SE27
Prendre la fin du peloton de La Drômoise en Vercors au passage devant la Vie Claire à Die à 9h00.
Col de la Chaudière : samedi 3 octobre 2026
A l’occasion des 50 ans du vélo club Saillans
Montée : 11,4 km et 765m de dénivelé
Loisirs : Départs entre 9h et 11h. Pas d’inscription / gratuit.
Formules chronométrées : inscriptions et infos vélo club saillans
Point d’accueil : parking des Samarins