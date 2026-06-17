Une saison 2025-2026 riche en succès pour les clubs drômois

Montées historiques, maintiens confirmés et premières qualifications en phases finales : les clubs sportifs drômois ont porté haut les couleurs du territoire tout au long de la saison 2025-2026. Retour sur une année exceptionnelle pour le sport drômois.

Les Lynx de Valence retrouvent la Division 1

Après une saison remarquable, les Lynx de Valence ont décroché le titre de champions de France de Division 2 de hockey sur glace. Une performance qui leur ouvre les portes de la Division 1 pour la saison prochaine et confirme la progression constante du club valentinois.

Les Aiglons de retour parmi l’élite du roller hockey

Autre belle réussite de la saison : les Aiglons de Valence ont été sacrés champions de Nationale 1 de roller hockey. Grâce à ce titre, ils retrouvent l’Élite, le plus haut niveau national, et s’apprêtent à relever de nouveaux défis face aux meilleures équipes françaises.

Le VRDR et le VDHB franchissent un cap

Les clubs professionnels drômois de rugby et hand ont eux aussi marqué les esprits. En PRO D2, le Valence Romans Drôme Rugby (VRDR) a assuré son maintien avec brio et s’est qualifié pour les phases finales, une première à ce niveau.

Même satisfaction du côté du Valence Drôme Handball (VDHB) qui, en PROLIGUE, a non seulement conforté sa place parmi les meilleures équipes du championnat mais a également accédé, pour la première fois de son histoire à ce niveau, aux phases finales.

Une dynamique sportive qui rayonne sur tout le territoire

Ces résultats témoignent du dynamisme et de la qualité du sport drômois, porté par l’engagement des clubs, des bénévoles, des entraîneurs et des sportifs. Des performances qui contribuent au rayonnement du territoire bien au-delà de ses frontières et illustrent la vitalité du mouvement sportif en Drôme.

775 000 € de subventions du Département de la Drôme en faveur des clubs de haut niveau 45 clubs drômois évoluant au niveau national soutenus par le Département

Légende photo à la Une : Match VRDR contre Carcassonne ©Francis REY