Le Trail Drôme en Baronnies revient le 12 avril à Buis-les-Baronnies pour sa 18e édition. Quatre parcours et une thématique forte : l’eau, ressource essentielle du territoire.
Jeux handisport : quatre jours de compétition et de partage
Du 13 au 16 mai, Valence accueillera pour la 3e fois les Jeux nationaux de l’avenir handisport, organisés par le Comité départemental handisport de la Drôme.
Pendant 4 jours, le Palais des congrès et des expositions de Valence vivra au rythme de cet événement gratuit et accessible à tous. Au programme : 14 disciplines en compétition, 20 sports à découvrir, et de nombreuses animations et temps festifs.
« Cette manifestation constitue le plus grand rassemblement national de jeunes en situation de handicap moteur, visuel ou auditif, réunissant plus de 500 participants âgés de 8 à 18 ans, issus de 25 délégations. C’est un honneur de l’accueillir pour la 3e fois sur notre territoire » précise Françoise Chazal, 1re vice-présidente en charge des handicaps.
Au-delà de la compétition, ces Jeux portent des valeurs fortes d’inclusion, de dépassement de soi et de solidarité. « Partenaire engagé, le Département de la Drôme soutient cet événement financièrement affirmant son attachement au sport pour tous », souligne Alban Pano, vice-président en charge des sports.
A l’origine de cet évènement en Drôme, un homme, Marc Fouard, Président du Comité d’organisation et fondateur du comité handisport Drôme. Disparu en décembre dernier, le Département lui rendra hommage le 26 mai prochain en donnant son nom à la Maison départementale des bénévoles du sport située à Valence.