Un hiver plein de nouveautés dans les stations de la Drôme

Que vous aimiez le ski de piste, le ski de fond ou les activités sportives et ludiques, les 6 stations de la Drôme vous accueillent pour profiter de panoramas grandioses et d’un bol d’air pur !

Pour l’hiver 2025/2026, plusieurs nouveautés sont au programme : à Font d’Urle, la piste Renardeau s’enrichit de nouveaux équipements ludiques sur l’espace débutant pour le bonheur des familles tandis qu’au Col de Rousset, deux nouvelles pistes de luge ont été aménagées promettant de belles descentes et de grands éclats de rire.

A découvrir également à Lus-la-Jarjatte, une nouvelle piste sécurisée de ski de randonnée au coeur du Dévoluy.

Le forfait 3 heures fait également son apparition et pour les mordus de glisse, un nouveau programme de fidélité offre un forfait de ski de piste dès 100 € dépensés !

Les stations n’attendent que vous. Venez profiter de 50 km de ski de pistes et 360 km pour le ski de fond tout l’hiver jusqu’au 15 mars 2026.