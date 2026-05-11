Les sections sportives Rugby des collèges réunies au VRDR

Les élèves des sections sportives Rugby ont vécu une journée de découverte aux côtés du VRDR et des partenaires du territoire.

Une rencontre autour du rugby

Le Département de la Drôme a organisé une journée pour les sections sportives Rugby des collèges.

En partenariat avec le club et les acteurs du rugby local, cet événement met en valeur le sport, le partage et l’engagement collectif.

Les élèves découvrent l’univers du rugby professionnel.

Ils échangent avec les équipes et vivent un temps fort au plus près des joueurs.

centre entrainement VRDR Sections sportives colleges

Découvrir les coulisses d’un club professionnel

Les collégiens ont assisté à une séance d’entraînement de l’équipe professionnelle.

Ils ont découvert l’organisation d’un club de haut niveau.

Des temps d’échange ont permis aux élèves de poser leurs questions.

Ils ont ainsi mieux compris le fonctionnement du club et les métiers qui l’entourent.

Plusieurs ateliers ont rythmé l’après-midi :

une séquence de pratique sur le terrain,

une présentation des équipements,

un temps dédié à la préparation physique.