Le Trail Drôme revient pour sa 18e édition le 12 avril

Le Trail Drôme en Baronnies revient le 12 avril à Buis-les-Baronnies pour sa 18e édition. Quatre parcours et une thématique forte : l’eau, ressource essentielle du territoire.

Le Trail Drôme de retour au printemps

Évènement sportif incontournable du printemps, le Trail Drôme en Baronnies revient le dimanche 12 avril à Buis-les-Baronnies pour sa 18e édition.

Soutenu par le Département de la Drôme, le rendez-vous attire chaque année de nombreux passionnés de course nature. Cette année encore, quatre parcours sont proposés. Ainsi, chacun peut relever son défi, du débutant au traileur confirmé.

Une nouvelle organisation locale

En 2026, l’événement évolue. Le club local « Le Buis j’aime j’y cours » prend désormais les rênes de l’organisation. Il s’associe aux Jeunes Agriculteurs de la Drôme autour d’un thème fédérateur : H2O.

Cette nouvelle gouvernance renforce l’ancrage local de la manifestation. Elle valorise également l’engagement des acteurs du territoire.

L’eau au cœur de cette édition

Cette année, le Trail Drôme met l’eau à l’honneur. Ressource vitale pour l’agriculture, elle façonne aussi les paysages et les équilibres naturels des Baronnies.

Gestion, partage et valorisation de l’eau seront ainsi au centre des attentions tout au long de l’événement.

Un événement porté par les bénévoles

L’organisation repose aussi sur une forte mobilisation associative. L’association Randouvèze assure notamment le balisage des parcours et plus d’un tiers des postes de bénévoles. L’association Dans les pas du Géant contribue également à la réussite de la journée.

Grâce à cet engagement collectif, le Trail Drôme reste un rendez-vous sportif et convivial au cœur des Baronnies.