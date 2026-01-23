Les collégiens drômois invités au match du VRDR

Vendredi 23 janvier, 1 000 collégiens drômois ont vibré au stade Pompidou pour le match VRDR / Carcassonne, invités par le Département.

Un coup d’envoi institutionnel

Le coup d’envoi a été donné par Alban Pano et Véronique Pugeat, vice-présidents du Département. Un geste symbolique, au cœur d’un temps fort sportif et éducatif.

1 000 jeunes au stade

À l’invitation du Département, 1 000 élèves et accompagnateurs étaient présents. Ils représentaient 16 associations sportives de collèges et 6 sections sportives.

Un partenariat de longue date

Partenaire historique du VRDR et collectivité en charge des collèges, le Département renouvelle chaque année cette action. L’objectif est clair : rapprocher les jeunes du sport de haut niveau.

Un accompagnement concret

Le Département a pris en charge le transport lorsque les établissements ont organisé des déplacements collectifs. Sinon, les collégiens pouvaient venir accompagnés.

Une fin de match mémorable

Enfin, les élèves ont pu descendre sur la pelouse. Un moment privilégié pour saluer les joueurs et prolonger l’émotion du match.

Retour en images