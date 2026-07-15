La Drôme grandeur nature

Des sentiers du Vercors aux falaises de Saoû, des rivières drômoises aux reliefs de la Drôme provençale, le Département fait des sports de nature un véritable atout pour le territoire. Une offre accessible à tous, pensée dans le respect des paysages et de la biodiversité.

Un terrain de jeu à ciel ouvert…

Avec des paysages variés et préservés, la Drôme offre un cadre exceptionnel pour pratiquer des activités de pleine nature tout au long de l’année. Randonnée pédestre, VTT, trail, escalade, spéléologie, parapente, canoë-kayak ou encore course d’orientation : presque tous les sports de nature peuvent se pratiquer dans la Drôme. Une richesse qui attire aussi bien les habitants que les visiteurs et qu’il convient d’encadrer afin de concilier pratique sportive et préservation de l’environnement.

Accessible et durable

Derrière chaque sentier ou site de pratique, il y a un travail quotidien souvent discret mais essentiel : entretien, balisage, sécurisation des parcours et coordination des usages. Le Département agit aux côtés des intercommunalités, des associations, des fédérations sportives, des bénévoles et de

partenaires engagés comme le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP) pour garantir des pratiques sûres, durables et respectueuses des espaces traversés. Les sports de

nature participent également au dynamisme touristique et économique de la Drôme, en faisant vivre de nombreux acteurs locaux : hébergeurs, accompagnateurs, loueurs de matériel ou organisateurs d’événements.

Et chacun peut agir également de son côté : avec Suricate, rejoignez la communauté des Sentinelles des sports de nature en signalant les incidents rencontrés lors de votre activité, tels qu’un équipement défectueux, une signalétique erronée, une source de pollution ou encore un conflit d’usage.

Des espaces naturels sensibles à préserver

Avec 9 Espaces Naturels Sensibles (ENS) départementaux et 23 ENS locaux, le Département protège un patrimoine naturel d’exception tout en permettant sa découverte. Ces sites accueillent une grande diversité d’activités : randonnée, escalade, pastoralisme, sylviculture, observation de la faune et de la flore… Le défi est collectif : faire cohabiter ces usages et préserver la biodiversité. Aménagements, régulation des pratiques et dialogue avec les acteurs permettent de maintenir cet équilibre indispensable.

Sur les ENS, chacun est à la fois usager et acteur de la préservation. Parce que mieux comprendre, c’est aussi mieux protéger, le Département mène de nombreuses actions de sensibilisation. À l’Auberge des Dauphins, notamment, petits et grands sont invités à découvrir, comprendre et s’approprier ces milieux naturels.

Le bike park du Col de Rousset prend de l’ampleur

Le Bike Park du Col de Rousset poursuit sa transformation pour devenir un site incontournable du VTT de descente en région Auvergne-Rhône-Alpes. De nouvelles pistes ont été créées pour les pratiquants confirmés, tandis que les espaces débutants ont été réaménagés pour une pratique accessible à tous. Avec un service de location de VTT, le site renforce l’offre de sports de nature au coeur des espaces naturels sensibles drômois.