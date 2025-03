Éboulements : plusieurs routes fermées pour sécurisation

Depuis vendredi soir, les patrouilles du service Exploitation et Gestion du Domaine Public du Département la Drôme ont détecté plusieurs éboulements sur des Routes Départementales. Ces événements ne sont pas inédits à cette période de l’année et font suite aux conditions climatiques des dernières semaines (gel, dégel, fortes pluies et épisodes neigeux). Pour assurer la sécurité des usagers de la route qui est la priorité, les patrouilles des agents départementaux sont renforcées sur les secteurs potentiellement concernés.

Les routes concernées

RD 94 à Saint-May : Un important éboulement a eu lieu à l’est du village. La zone reste instable et des blocs menacent encore de tomber. Des études sont en cours avant d’engager des purges, c’est-à-dire l’évacuation sécurisée des roches instables, puis la mise en place de protections. La route restera fermée au moins jusqu’à la fin de la semaine prochaine.

: Un important éboulement a eu lieu à l’est du village. La zone reste instable et des blocs menacent encore de tomber. Des études sont en cours avant d’engager des purges, c’est-à-dire l’évacuation sécurisée des roches instables, puis la mise en place de protections. La route restera fermée au moins jusqu’à la fin de la semaine prochaine. RD 94 à Villeperdrix : La circulation entre Villeperdrix et Saint-May reste ouverte, avec un temps d’attente minimum de 20 minutes. Les travaux pourraient être prolongés selon les résultats des études en cours.

: La circulation entre Villeperdrix et Saint-May reste ouverte, avec un temps d’attente minimum de 20 minutes. Les travaux pourraient être prolongés selon les résultats des études en cours. RD 245 à Truinas : Un talus s’est effondré, rendant la route impraticable. L’intervention débutera dès que le sol sera stabilisé. La fermeture est maintenue jusqu’à la semaine prochaine au minimum. Un détour de 5 km permet d’accéder à Truinas par le nord.

: Un talus s’est effondré, rendant la route impraticable. L’intervention débutera dès que le sol sera stabilisé. La fermeture est maintenue jusqu’à la semaine prochaine au minimum. Un détour de 5 km permet d’accéder à Truinas par le nord. RD 173 à Arnayon et La Motte-Chalancon : Un éboulement a endommagé les protections de la route dans les gorges d’Arnayon. Avant toute réparation, des purges de la falaise sont nécessaires pour éliminer les blocs encore instables. La circulation est interrompue et la fin des travaux est estimée à début mai.

Des interventions en cours



Les équipes du Département sont mobilisées pour rétablir la circulation dans les meilleurs délais. Les patrouilles sont renforcées sur les secteurs à risque.