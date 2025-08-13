Déplacements

Ensemble, partageons la route cet été

Agents, cyclistes, motards, automobilistes… chacun a sa place sur la route. L’été, restons tous vigilants !

Publié le mercredi 13 août 2025 12:12
Mis à jour le jeudi 7 août 2025 16:34

L’été, la route se partage encore plus

Avec les départs en vacances, la circulation s’intensifie sur les routes de la Drôme. Le Département relance sa campagne de sensibilisation pour rappeler une règle essentielle : pour faire bonne route, il faut la partager.

Protéger ceux qui entretiennent vos routes

Chaque jour, les agents du Département interviennent sur le réseau routier pour entretenir, sécuriser, signaler, faucher, nettoyer. Un métier au plus près de la circulation, souvent dans des conditions à risque. Leur sécurité dépend aussi de votre attention au volant.

Tous concernés, tous responsables

Que vous soyez en voiture, à moto, à vélo ou en camion, restez vigilants, adaptez votre vitesse, respectez les distances et les zones de chantier. Un simple geste de prudence peut sauver une vie.

Une campagne visible tout l’été

Retrouvez les visuels de cette campagne dans tout le département : bords de route, abribus, réseaux sociaux… Un rappel simple et fort pour un été plus sûr sur les routes de la Drôme.

On garde ses distances ! Pou votre sécurité, protégez-les.
La marque de sécurité, pour des routes toujours plus sûres.
N'en jetez plus ! La nature, on l'aime, on la respecte.
Plus écologique, moins coûteux. Le fauchage préserve la sécurité et la biodiversité.

Voir aussi

Voir toutes les actualités !! Déplacements