Ensemble, partageons la route cet été

Agents, cyclistes, motards, automobilistes… chacun a sa place sur la route. L’été, restons tous vigilants !

L’été, la route se partage encore plus

Avec les départs en vacances, la circulation s’intensifie sur les routes de la Drôme. Le Département relance sa campagne de sensibilisation pour rappeler une règle essentielle : pour faire bonne route, il faut la partager.

Protéger ceux qui entretiennent vos routes

Chaque jour, les agents du Département interviennent sur le réseau routier pour entretenir, sécuriser, signaler, faucher, nettoyer. Un métier au plus près de la circulation, souvent dans des conditions à risque. Leur sécurité dépend aussi de votre attention au volant.

Tous concernés, tous responsables

Que vous soyez en voiture, à moto, à vélo ou en camion, restez vigilants, adaptez votre vitesse, respectez les distances et les zones de chantier. Un simple geste de prudence peut sauver une vie.

Une campagne visible tout l’été

Retrouvez les visuels de cette campagne dans tout le département : bords de route, abribus, réseaux sociaux… Un rappel simple et fort pour un été plus sûr sur les routes de la Drôme.