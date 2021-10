Giratoire de Pizançon : la 2e phase des travaux est lancée

Doublement des voies d’entrée du giratoire des Allobroges sur la RD532 et sécurisation des cheminements cycles et piétons.

L’Est de l’agglomération romano-péagoise, secteur à forts enjeux en termes d’activité et de déplacements, est confronté à une saturation significative du trafic routier sur l’axe RD532 et la RD532C sur les communes de Chatuzange-le-Goubet et Romans. Cette congestion, qui s’est accentuée ces dernières années, repose principalement sur la saturation des 2 giratoires situés de part et d’autre du pont des Allobroges qui assurent des liaisons structurantes pour l’agglomération vers Valence via l’A49 puis la LACRA, vers le Royans-Vercors et l’Isère en direction de St-Nazaire (RD532), ainsi que la desserte de Pizançon, de la zone industrielle de Romans et de la Monnaie.

Pour fluidifier la circulation et renforcer la sécurité, le Département a piloté plusieurs études, en associant l’ensemble des partenaires, qui l’ont conduit à proposer un aménagement global sur le secteur des Allobroges. Un investissement de 4,6 M€.

La première phase de l’aménagement est opérationnelle depuis fin juillet 2021. Les travaux ont permis d’apporter une réponse adaptée en rive gauche de l’Isère sur le secteur Pizançon, commune de Chatuzange-le-Goubet. La 2ème phase, côté Romans, est lancée. Les travaux se dérouleront du 25 octobre jusqu’à fin janvier 2022. Ils ont pour but de fluidifier le trafic sur la rive droite et les accès sur Romans et désengorger le pont des Allobroges. Cette phase est entièrement financée par le Département à hauteur de 640 000 €.

Le chantier va consister à :

réaménager le giratoire des Allobroges (doublement des voies en entrée et en sortie de la RD 532 et doublement de la voie d’entrée sur le giratoire de la rue Réaumur),

sécuriser la circulation des cycles et piétons autour du giratoire. Un cheminement de 4 mètres de large, réservé aux mobilités actives, sera créé en périphérie du giratoire. Il permettra notamment d’assurer une liaison sécurisée pour les collégiens à destination du collège Etienne-Jean Lapassat.

Attention, circulation perturbée !

Les travaux se dérouleront principalement la journée. Fermeture de la rue Réaumur (dans le sens giratoire vers la ZI des Allobroges) pour une durée de 2 à 3 semaines. La nuit, des travaux seront conduits principalement sous circulation alternée, le giratoire et la rue Réaumur pouvant être ponctuellement fermés à la circulation. Des itinéraires de déviation seront mis en place. Dans la mesure du possible, les usagers sont invités à modifier leurs itinéraires et horaires et privilégier le covoiturage.