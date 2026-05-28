La Maison des bénévoles et du sport porte désormais le nom de Marc Fouard

Le Département de la Drôme a inauguré la “Maison des bénévoles et du sport Marc Fouard” en hommage à une figure engagée du sport drômois.

Le Département de la Drôme a dévoilé ce 26 mai 2026 la nouvelle plaque de la Maison des bénévoles et du sport, qui porte désormais le nom de Marc Fouard. Cette inauguration rend hommage à un homme profondément engagé au service du sport, du handisport et du monde associatif drômois.

Une vie consacrée au sport et au bénévolat

Marc Fouard a marqué durablement le territoire par son investissement associatif.

Fondateur du club Handisport Valence, créateur du Comité Handisport Drôme ou encore vice-président du Comité départemental olympique et sportif de la Drôme, il a œuvré pendant plusieurs décennies pour développer le sport accessible à tous.

Il s’est également engagé dans d’autres associations locales, notamment dans le domaine aéronautique et les joutes.

Un hommage fort du Département

Par cette nouvelle dénomination, le Département souhaite saluer le parcours et les valeurs portées par Marc Fouard, disparu le 21 décembre 2025.

Son engagement avait été récompensé à plusieurs reprises Il avait notamment reçu la médaille d’or de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif, le titre de chevalier de l’Ordre national du Mérite ainsi que le Trophée d’honneur des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.