La Protection Maternelle et Infantile a 80 ans !

La Protection maternelle et infantile fête ses 80 ans ! Un service essentiel, proche des familles, qui veille sur la santé des tout-petits.

Un service historique toujours d’actualité

Créée en 1945, la Protection maternelle et infantile (PMI) accompagne depuis huit décennies les parents et les enfants.

À l’origine, elle visait à lutter contre la forte mortalité infantile de l’après-guerre. Aujourd’hui encore, son rôle reste central dans la prévention et le suivi de la petite enfance.

Des actions concrètes pour les familles

La PMI propose un large panel de services gratuits et accessibles à tous :

Consultations médicales et de puériculture pour les enfants de 0 à 6 ans

Suivi des femmes enceintes

Conseils et accompagnement à la parentalité

Agrément et suivi des assistants maternels et familiaux

Contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant

Actions d’éducation à la santé et promotion de la santé sexuelle

Bilan d’école des 3-4 ans

Ces services sont assurés par une équipe pluridisciplinaire : médecins, sages-femmes, puéricultrices, psychologues et infirmières.

Proche de vous, partout dans le département

Dans la Drôme, 46 lieux de consultations infantiles accueillent les familles.

Les rendez-vous se prennent :

en ligne sur www.rdv-solidarites.fr

par téléphone ou directement sur place

N’oubliez pas le carnet de santé de votre enfant à chaque visite !

Un accompagnement à chaque étape

Du suivi de grossesse aux bilans de santé des 3-4 ans, la PMI reste aux côtés des familles.

Elle soutient aussi les parents dans leurs choix, comme l’allaitement, grâce au réseau PRALL.

Pour les enfants en situation de handicap

Le Département, via la Maison Départementale de l’Autonomie, propose écoute, accompagnement et aides adaptées.