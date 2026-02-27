Printemps des aidants 2026

L’opération revient pour une 3ème édition avec 5 journées organisées sur le territoire drômois.

En Drôme, des milliers d’habitants accompagnent un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap : ce sont les aidants.

Pour les soutenir et répondre à leurs besoins, le Département renouvelle pour la troisième année consécutive l’opération « Printemps des aidants », avec cinq journées organisées sur l’ensemble du territoire.

Des temps d’écoute, d’information et de répit

Au programme de ces rencontres :

des stands d’information,

des animations,

des temps d’échange avec des professionnels,

des conférences dédiées aux aidants.

Ces journées ont pour objectif de créer du lien, de favoriser la reconnaissance du rôle des aidants et de leur offrir de véritables parenthèses de respiration. Un temps pour se retrouver, partager leurs expériences et, surtout, souffler.

Les dates à retenir

Cinq rendez-vous sont proposés dans le département :

Ces journées sont ouvertes à tous les aidants souhaitant s’informer, échanger et bénéficier d’un moment de soutien.