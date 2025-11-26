Rencontre avec Anthony Foi

Passionné et engagé, Anthony Foi, sapeur-pompier professionnel en poste à Saint-Paul-Trois-Châteaux, vient de recevoir à 40 ans la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

Une distinction qui salue son parcours exemplaire et son engagement envers les jeunes en tant que président mais également encadrant bénévole à l’école des jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Paul-Trois-Châteaux et délégué départemental des jeunes sapeurs-pompiers de la Drôme (JSP).
Rencontre avec un héros du quotidien animé par la passion et la transmission.

Comment est née votre vocation ?

C’est en suivant mon frère, à l’époque membre de l’école des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de Saint-Paul-Trois-Châteaux que tout a commencé. Très rapidement j’ai intégré à mon tour l’école et au fil des cours et des événements qu’elle organise j’ai découvert une véritable vocation. Tout en me préparant à être professeur d’espagnol, j’ai passé le concours pour devenir sapeur-pompier professionnel. Le jour où je l’ai réussi, j’ai su que j’avais trouvé ma voie.

Que représente pour vous cette médaille ?

C’est un honneur mais aussi une belle surprise, car tout ce que je fais vient avant tout de la passion. Depuis ma sortie de l’école des jeunes sapeurs-pompiers, je m’investis sans relâche : aujourd’hui président de l’association depuis cinq ans et délégué départemental des JSP de la Drôme, je consacre beaucoup de temps à ces missions toujours avec plaisir et conviction.

Qu’est ce que vous redoutez le plus en intervention ?

Ce que je redoute le plus, c’est l’échec. Dans chaque intervention, on cherche à être efficace, à faire les bons choix, car notre objectif est simple : être utiles. Le plus important, c’est de repartir en se disant qu’on a tout fait pour sauver des vies. Grâce à nos entraînements et à la formation continue, nous apprenons à développer notre sang-froid et à gagner en efficience pour toujours agir au mieux.

Retrouvez ci-dessous son interwiew en vidéo et découvrez en exclusivité les coulisses d’un après-midi de formation à l’école des JSP

L’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint-Paul-Trois-Châteaux

En 2025, l’école des JSP de Saint-Paul-Trois-Châteaux encadre 25 jeunes, âgés de 13 à 16 ans. Ils y suivent des cours une fois par semaine, le mercredi après-midi, et apprennent les différents aspects du métier de sapeur-pompier.